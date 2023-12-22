Вадим Кулить прокомментировал работу международной коалиции в регионе.

Семь нарушений двумя парами истребителей F-15 американского производства, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним разведывательным самолетом B-350 зафиксированы российскими военнослужащими на территории сирийского района Эт-Танф. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге от 20 января 2024 года заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС), контр-адмирал Вадим Кулить. Отечественный специалист пояснил, что международная коалиция во главе с Вашингтоном продолжает формировать в регионе опасные предпосылки для того, чтобы произошли авиационные происшествия. Коллективный Запад также обостряет опасную обстановку в воздушном пространстве на Ближнем Востоке.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано семь нарушений двумя парами истребителей F-15, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним разведывательным самолетом B-350. Вадим Кулить, контр-адмирал РФ

Россия усилила присутствие военных патрулей в районе двух сирийских портов.

Фото и видео: Минобороны России