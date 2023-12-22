Россия усилила присутствие военных патрулей в районе двух сирийских портов

Вадим Кулить прокомментировал ситуацию в Сирии.

Москва усилила присутствие собственных военных патрулей в районе морских портов Латакия и Баниас в рамках обеспечения безопасности объектов стратегического значения Сирии. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге от 6 января 2024 года заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС), контр-адмирал Вадим Кулить.

В рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения САР российская сторона усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас. Вадим Кулить, контр-адмирал РФ

Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии.

Фото и видео: Минобороны России