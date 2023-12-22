Россия усилила присутствие военных патрулей в районе двух сирийских портов

Москва усилила присутствие собственных военных патрулей в районе морских портов Латакия и Баниас в рамках обеспечения безопасности объектов стратегического значения Сирии. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге от 6 января 2024 года заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС), контр-адмирал Вадим Кулить.
В рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения САР российская сторона усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас.
Вадим Кулить, контр-адмирал РФ
Израильские истребители атаковали объекты в районе Алеппо в Сирии.
Фото и видео: Минобороны России
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