Вадим Кулить оценил обстановку в Сирии в связи с обстрелами.

Два израильских истребителя F16 американского производства, не заходя в воздушное пространство Сирии, совершили удары по объектам, расположенным на территории района Алеппо. Известно, что атака совершена представителями еврейского государства из акватории Средиземного моря шестью крылатыми ракетами. В результате инцидента жертв удалось избежать. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге от 31 декабря заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС), контр-адмирал Вадим Кулить.

Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля 30 декабря с 17.14 до 17.27, действуя из акватории Средиземного моря без захода в воздушное пространство Сирии, нанесли авиационный удар по объектам в районе города Алеппо. Вадим Кулить, контр-адмирал РФ

"Восток" отразил атаку ВСУ в районе Приютного.

Фото и видео: Минобороны России