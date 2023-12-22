Вадим Кулить рассказал о ситуации в регионе.

Международная "коалиция" во главе с американскими военнослужащими в Сирии один раз за последние сутки нарушила протоколы деконфликтации в регионе. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга сделал заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС), контр-адмирал Вадим Кулить.

За сутки со стороны "коалиции" зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата. Вадим Кулить, контр-адмирал РФ

Эксперт пояснил, что в районе Эт-Танф удалось зафиксировать два нарушения парой истребителей F-15 от "коалиции". Вадим Кулить заметил, что подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

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Фото и видео: Минобороны России