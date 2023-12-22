МО РФ заявило о поражении живой силы и бронетехники ВСУ на краснолиманском направлении

Военнослужащие ВКС РФ выполнили задачу на СВО.

Боевые экипажи российских штурмовиков Су-25 от Воздушно-космических сил страны в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении поразили живую силу и легкобронированную технику Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Бойцы пояснили, что после выполнения задачи, летчики смогли совершить противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей, а затем успешно вернулись на аэродром базирования. Весь полет велся в штатном режиме.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Атака производилась с кабрированием на предельно малой высоте. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. пресс-служба Минобороны РФ

Российский пилот борта Су-25 с позывным Малой рассказал журналистам о том, что полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника.

Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом.

Фото и видео: Минобороны России