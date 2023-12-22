Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Глава Минобороны РФ подвел итоги 2023 года.

Все планы Вооруженных сил Украины в 2023 году пошли прахом благодаря мужеству российских солдат. Соответствующее мнение в новогоднем видеообращении высказал министр по обороны Сергей Шойгу. Чиновник выразил благодарность бойцам специальной военной операции за проявленную стойкость, героизм на поле боя и несение службы на постах, выполнение поставленных задач вдали от Отечества.

Все планы противника благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению родине пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остается солдат армии России. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

По мнению российского министра, 2023 год войдет в отечественную историю со страницами ратных подвигов и беспримерной храбрости военнослужащих страны. о мнению Сергея Шойгу, армии удалось доказать свою непобедимость, а громить противника при любых условиях.

Расчеты РСЗО "Град" ВС РФ уничтожили боевиков на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Минобороны России