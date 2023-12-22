Расчеты РСЗО "Град" ВС РФ уничтожили боевиков на правом берегу Днепра

Артиллерия выполнила боевую задачу на СВО.

Боевые расчеты российской реактивной системы залпового огня "Град" от группировки войск "Днепр" за последние сутки проведения специальной военной операции ликвидировали бронированную технику, огневые средства, склады боеприпасов, а также укрепленные позиции Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты заметили, что дополнительно были поражены лодки противника, рас положенные на правом берегу реки. о социальным сетям распространился видеоролик, котором продемонстрирована работа артиллеристов по данной задаче на СВО.

Слаженная работа реактивной артиллерии и подразделений разведки позволяет оперативно уничтожать вновь выявленные цели. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие уточнили, что расчеты боевых машин получили от артиллерийский корректировщиков сведения о местах скопления живой силы ВСУ на правом берегу Днепра. Далее бойцы прибыли на огневую позицию, произвели наводку на цели и сделали несколько пристрелочных выстрелов. Далее один из 122-миллиметровых реактивных неуправляемых снарядов попал точно по военному объекту. В результате расчет "Града" залпом отправил весь оставшийся пакет снарядов по месту скопления противника.

ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк.

Фото и видео: Минобороны России