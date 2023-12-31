ВС России уничтожили РСЗО HIMARS, из которых ВСУ хотели обстреливать Донецк

Игорь Конашенков рассказал об ударе возмездия.

Российскими воздушными ударами за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожены две ракетные установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, из которых киевский режим собирался наносить по городу Донецку удары во время новогодних праздников. Соответствующее заявление в видеообращении сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант отметил, что противник понес большие потери.

Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В Минобороны РФ добавили, что Вооруженные Силы страны наносят удары исключительно по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре Украины.

Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии.

Фото и видео: Минобороны России