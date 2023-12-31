Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии

Игорь Конашенков сообщил об уничтожении руководителей СБУ в Харьковской области.

Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции ударами высокоточных ракет по зданию Службы Безопасности Украины в городе Харькове ликвидировали представителей спецслужбы, иностранных наёмников и боевиков из подразделения "Кракен" (запрещенная на территории РФ неонацистская, экстремистская и террористическая организация). Соответствующее заявление в видеообращении сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил журналистам, что речь идет о ликвидации лиц, которые непосредственно готовили диверсии на территории РФ. Удары по объектам противника выполнялись высокоточным оружием.

Удары по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор" (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая организация), ликвидированы представители руксостава СБУ, наемники и боевики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России