  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:44
440
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские военные ликвидировали представителей СБУ, готовивших диверсии

0 1

Игорь Конашенков сообщил об уничтожении руководителей СБУ в Харьковской области.

Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции ударами высокоточных ракет по зданию Службы Безопасности Украины в городе Харькове ликвидировали представителей спецслужбы, иностранных наёмников и боевиков из подразделения "Кракен" (запрещенная на территории РФ неонацистская, экстремистская и террористическая организация). Соответствующее заявление в видеообращении сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил журналистам, что речь идет о ликвидации лиц, которые непосредственно готовили диверсии на территории РФ. Удары по объектам противника выполнялись высокоточным оружием.

Удары по зданию СБУ по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор" (запрещенная на территории РФ экстремистская и террористическая организация), ликвидированы представители руксостава СБУ, наемники и боевики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, иностранные наемники, минобороны, неонацизм, сбу, сво, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии