Игорь Конашенков назвал военные цели для ударов РФ после трагедии в Белгороде.

Вооружённые силы России за последние сутки проведения специальной военной операции поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который Вооруженные силы Украины используют для разведывательных мероприятий. Соответствующее заявление в видеообращении сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что дополнительно ликвидированы базы противника, которые снабжали армию киевского режима по Харьковскому и Ореховскому направлениям горючими средствами. Эти пункты располагались на территории города Харькова и в Запорожской области.

Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода.

Фото и видео: Минобороны России