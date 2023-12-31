  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:38
7307
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС России поразили объект военной разведки ВСУ в Хмельницкой области

0 0

Игорь Конашенков назвал военные цели для ударов РФ после трагедии в Белгороде.

Вооружённые силы России за последние сутки проведения специальной военной операции поразили филиал центра управления космическими средствами в Хмельницкой области, который Вооруженные силы Украины используют для разведывательных мероприятий. Соответствующее заявление в видеообращении сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что дополнительно ликвидированы базы противника, которые снабжали армию киевского режима по Харьковскому и Ореховскому направлениям горючими средствами. Эти пункты располагались на территории города Харькова и в Запорожской области.

Высокоточными ударами поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода.

Фото и  видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, ракетный обстрел, сво, хмельницкая область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии