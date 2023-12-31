ВС России нанесли удары возмездия в ответ на обстрел Белгорода

Игорь Конашенков сообщил об уничтожении сотрудников ГУР и СБУ в "Харьков Паласе".

Российские Вооруженные силы ответили на украинский теракт в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в городе Харькове. Соответствующее заявление в видеообращении сделал официальный представитель министерства по обороне, генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В частности, высокоточный ракетный удар совершен по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас". На этом объекте удалось ликвидировать представителей ГУР и ВСУ, принимавших непосредственное участие в планировании и исполнении атаки на российский город.

В ответ на данный террористический акт Вооруженными Силами Российской Федерации поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Стоит уточнить, что в том же здании "Харьков Паласа" находились около 200 иностранных наемников. Эти боевики должны были участвовать в террористических рейдах на российской территории.

МО РФ заявило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России