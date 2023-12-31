Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская "Западная" группировка российских войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразила три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 31 декабря сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер добавил, что противник лишился до 50 человек личного состава, двух боевых машин пехоты, двух единиц автомобильной техники. Силы ВСУ отошли в южном, юго-западном направлении.

В полосе обороны 6-й общевойсковой армии, мотострелковые соединения, при поддержке огня артиллерии отразили три контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 30-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад в районе озера Лиман. Сергей Зыбинский, пресс-служба "Запада"

Дополнительно мотострелковые подразделения первой танковой армии с помощью FPV-дрона уничтожили немецкую боевую машину пехоты Murder, находившуюся в районе Новоселовского. В рамках контрбатарейной борьбы боевой расчет буксируемого артиллерийского орудия Д-30 калибра 12-миллиметров под командованием командира орудия сержанта Николая Сомова смог уничтожить расчет миномета того же калибра противника. Техника ВСУ была установлена в районе Степовой Новоселовки.

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Фото и видео: Минобороны России