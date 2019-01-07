Главы поселков Курской области за содействие СВО получили награды Минобороны России

Сергей Призенко, Роман Пугачев и Василий Худяков получили медали от Минобороны РФ.

Руководителям администраций поселков Теткино, Коренево, Глушково, расположенных на территории Курской области, вручены государственные награды от российского министерства по обороне. Чиновники отмечены за содействие в решении задач специальной военной операции. Известно, что главы населенных пунктов удостоены медалью "Участнику СВО". Речь идет о Сергее Призенко, Романе Пугачеве и Василие Худякове.

Командованием группировки войск "Запад" главам администраций населенных пунктов Курской области вручены ведомственные награды Министерства обороны Российской Федерации. пресс-служба Минобороны РФ

Руководитель населенного пункта Теткино Сергей Призенко поблагодарил со своей стороны военнослужащих за оказываемую помощь. Глава Глушково Василий Худяков поблагодарил военнослужащих за высокую оценку своей работы.

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Фото и видео: Минобороны России