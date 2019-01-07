Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении

Александр Гордеев рассказал об успехах "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских сил за последние сутки сорвали семь попыток ротации Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 30 декабря глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер пояснил, что дополнительно бойцы смогли ликвидировать станцию радиоэлектронной борьбы противника, а также три пункта управления дронами ВСУ, размещенные в районе Пречистовки.

За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районов Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

Горемыкин вручил госнаграды отличившимся в боях на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России