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Российские силы сорвали семь ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении

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Александр Гордеев рассказал об успехах "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских сил за последние сутки сорвали семь попыток ротации Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 30 декабря глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер пояснил, что дополнительно бойцы смогли ликвидировать станцию радиоэлектронной борьбы противника, а также три пункта управления дронами ВСУ, размещенные в районе Пречистовки.

За сутки пресечены семь попыток противника провести ротацию в районов Новомихайловки, Водяного, Углесборочной, Старомайорского и Золотой Нивы.

Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр гордеев, всу, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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