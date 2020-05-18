Горемыкин вручил госнаграды отличившимся в боях на Запорожском направлении

Генерал-полковник оценил успехи военнослужащих на СВО.

Заместитель российского министра по обороне, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил страны Виктор Горемыкин наградил военнослужащих, отличившихся в боях на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Генерал-полковник передал медали бойцам из Южного военного округа и ВДВ, которые продемонстрировали на линии соприкосновения при выполнении задач отвагу, мужество и героизм. Известно, что военнослужащим вручены ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За спасение погибавших", знаки отличия – Георгиевские кресты IV степени.

Заместитель главы военного ведомства поздравил военнослужащих с награждением, поблагодарил за службу и личный вклад в общее дело, отметив высокий боевой дух бойцов. пресс-служба Минобороны РФ

В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества отражены две атаки украинских националистов.

Фото и видео: Минобороны России