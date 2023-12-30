Леонид Шаров рассказал об успехах "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на Краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 декабря старший офицер пресс-службы "Центра" леонид Шаров. Специалист подчеркнул, что около Торского выступа и Серебрянского лесничества бойцами отражены две атаки украинских националистов. Эксперт пояснил, что удалось отбросить противника от позиций. ВСУ лишились свыше 20 человек личного состава.

В стрелковом бою остановлено продвижение штурмовых групп 63-й механизированной бригады и подразделений специального назначения "Азов" (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация). Леонид Шаров, старший офицер пресс-службы "Центра"

Дополнительно бомбардировочная авиация поразила около 30 опорных и 3 командно-наблюдательных пункта ВСУ, размещенных на передовой линии, а также районы восстановления боеспособности украинских войск, находящиеся за линией фронта. Во время проведения контрбатарейной борьбы средствами разведки вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских подразделений ВСУ, размещенных в границах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Ямполь. Противовоздушная оборона ликвидировала беспилотный летательный аппарат "Валькирия" в районе Кременной. За день ВСу потеряли до 180 военнослужащих, бронированный автомобиль "Козак" и многоцелевой транспортер МТ-ЛБ

ВКС поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России