Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи на Краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 декабря старший офицер пресс-службы "Центра" леонид Шаров. Специалист подчеркнул, что около Торского выступа и Серебрянского лесничества бойцами отражены две атаки украинских националистов. Эксперт пояснил, что удалось отбросить противника от позиций. ВСУ лишились свыше 20 человек личного состава.
В стрелковом бою остановлено продвижение штурмовых групп 63-й механизированной бригады и подразделений специального назначения "Азов" (запрещенная на территории РФ террористическая и экстремистская организация).
Леонид Шаров, старший офицер пресс-службы "Центра"
Дополнительно бомбардировочная авиация поразила около 30 опорных и 3 командно-наблюдательных пункта ВСУ, размещенных на передовой линии, а также районы восстановления боеспособности украинских войск, находящиеся за линией фронта. Во время проведения контрбатарейной борьбы средствами разведки вскрыто и подавлено более 30 артиллерийских подразделений ВСУ, размещенных в границах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Ямполь. Противовоздушная оборона ликвидировала беспилотный летательный аппарат "Валькирия" в районе Кременной. За день ВСу потеряли до 180 военнослужащих, бронированный автомобиль "Козак" и многоцелевой транспортер МТ-ЛБ
ВКС поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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