Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер заметил, что благодаря помощи со стороны артиллерии и авиации военнослужащие отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины в районах Ленинского, Новгородского, Новобахмутовки, Тоненького, Орловки и Первомайского.

Нанесено огневое поражение по 147 выявленным целям противника, в том числе по 6 взводным опорным пунктам и более 30 районам скопления живой силы, техники и огневых средств. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Боевые экипажи тяжёлых огнемётных систем ликвидировали четыре огневые позиции, находящиеся в районе Новобахмутовки, а средства противовоздушной обороны сбили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. рлтивник лишился до 165 человек личного состава убитыми и ранеными, четырех танков, двух машины пехоты "Бредли и, бронетранспортера М113 американского изготовления, трех 155-миллиметровых орудий Д-20, 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гвоздика".

Группировка войск "Запад" сообщила о ликвидации за сутки 48 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России