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Группировка войск "Запад" сообщила о ликвидации за сутки 48 украинских беспилотников

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Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 февраля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер пояснил, что средствами противовоздушной обороны поражены 48 украинских беспилотников

Потери ВСУ на этом направлении составили до 145 военнослужащих. Кроме того, поражены две БМП-1, четыре артиллерийских орудия, минометный расчет и два пикапа. 

Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

"Запад" отразил две контратаки ВСУ около Тернов.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, иван бигма, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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