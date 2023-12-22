Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 февраля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер пояснил, что средствами противовоздушной обороны поражены 48 украинских беспилотников

Потери ВСУ на этом направлении составили до 145 военнослужащих. Кроме того, поражены две БМП-1, четыре артиллерийских орудия, минометный расчет и два пикапа. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

"Запад" отразил две контратаки ВСУ около Тернов.

Фото и видео: Минобороны России