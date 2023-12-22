Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские боевые подразделения "Западной" группировки российских войск за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 февраля сделал руководитель пресс-службы "Запада" Иван Бигма. Офицер отметил, что мотострелки отразили две контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Терны. Задачи выполнены при участии артиллерии и авиации.

Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 280 объектов, в том числе по пунктам временной дислокации, взводным опорным пунктам, артиллерийским позициям, скоплениям живой силы и техники ВСУ. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Противник лишился до 30 человек личного состава убитыми и ранеными, двух артиллерийских орудий, двух пикапов, одного минометного расчета. Во время контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также расчет 82-миллиметрового миномета.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России