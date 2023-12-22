Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Боевые действия велись на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты систем уничтожают выявленную бронированную технику и живую силу украинских войск. Боевые действия велись на Купянском направлении. Огонь по целям ведут с использованием тактики карусели, в рамках которой одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведёт перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции.

Ранее Шойгу заявил, что Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе.

Видео: Минобороны России