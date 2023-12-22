Россия укрепит ВВО на фоне роста активности США в Тихоокеанском регионе

Сергей Шойгу рассказал об увеличении масштабов маневров США в регионе.

Российское министерство по обороне нарастит боевые возможности Восточного военного округа на фоне роста военной деятельности американцев и их международных союзников в Тихом океане. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии. Министр добавил, что данные меры связаны с планами международной коалиции при Вашингтоне нарастить активность в Тихоокеанском регионе, в том числе увеличить масштаб совместных военных учений в 2024 году.

Вашингтон продолжает использовать рост напряженности на Корейском полуострове и в районе острова Тайвань как предлог для расширения присутствия группировок войск в западной части Тихого океана. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Дополнительно Сергей Шойгу рассказал о ходе проведения специальной военной операции. Он пояснил, что Вооруженные силы Украины теряют по 800 человек в сутки. В общей сложности с начала СВО противник лишился более 444 тысяч военнослужащих.

Минобороны показало кадры боевой работы ЗРК "Бук-М3".

Фото и видео: Минобороны России