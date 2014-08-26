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ВКС поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ

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Российские военнослужащие выполнили задачу на СВО.

Боевые экипажи российских штурмовиков Су-25 от Воздушно-космических сил страны поразили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве заметили, что воздушный удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели противника производилась с кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме.

пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Восток" сообщила о пресечении восьми попыток ВСУ провести ротацию сил.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, донецкое направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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