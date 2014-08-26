ВКС поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ

Российские военнослужащие выполнили задачу на СВО.

Боевые экипажи российских штурмовиков Су-25 от Воздушно-космических сил страны поразили опорные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве заметили, что воздушный удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели противника производилась с кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров.

По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Восток" сообщила о пресечении восьми попыток ВСУ провести ротацию сил.

Фото и видео: Минобороны России