Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за последние сутки проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении пресекли восемь попыток Вооруженных сил Украины провести ротацию сил. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 30 декабря глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что список потерь противника составил восемь минометных расчетов, два пикапа, до 90 человек личного состава убитыми и ранеными, буксируемая гаубица М102 и танк Т-64.

Пресечены восемь попыток боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского, Новодаровки и Приютного, а также нанесено поражение живой силе в районах Угледара и Пречистовки. Александр Гордеев, глава пресс-службы "Востока"

Бомбардировочная авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, размещенные в Новомихайловке, Константиновке и Елизаветовке.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Фото и видео: Минобороны России