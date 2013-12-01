Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган"

Боевые действия велись в районе Угледара.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска нанесли огневое поражение поражение опорному пункту ВСУ. Боевые действия велись в районе Угледара. Отмечается, что опорный пункт противника находился в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. Поражение цели было зафиксировано беспилотным летательным аппаратом.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России