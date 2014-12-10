Минобороны: российские войска отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили до 45 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили шесть контратак штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп десантно-штурмовой двух механизированных бригад противника были отражены в ходе ведения активной обороны при поддержке огня артиллерии в районах Синьковки и озера Лиман. Кроме того, российские войска нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации ВСУ в районах районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Терны. Общие потери противника составили до 45 военнослужащих, один миномет и один пункт управления БпЛА.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б".

Видео: Минобороны России