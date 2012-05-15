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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б"

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Артиллеристы уничтожили пункт управления украинских войск в разрушенном здании.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов гаубиц "Мста-Б" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы уничтожили пункт управления украинских войск в разрушенном здании. Боевые действия велись на Артемовском направлении. Подразделения ВДВ продолжили активные боевые действия с успешным продвижением северо-западнее Артемовска. Личный состав ВСУ был обнаружен разведкой с помощью беспилотников. Войска противника укрывались в подвале здания.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска сорвали попытку атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, гаубица, минобороны россии, мста-б
Категории: Лента новостей, Новости России,

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