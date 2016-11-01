Минобороны: российские войска сорвали попытку атаки штурмовых групп ВСУ на Краснолиманском направлении

В ходе боя подразделения националистов понесли потери в личном составе.

Вооруженные силы России сорвали попытку атаки штурмовых групп украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник старшего офицера пресс-центра группировки "Центр" Леонид Шаров.

Попытка атаковать позиции мотострелковой бригады двумя штурмовыми группами мехбригады и бригады специального назначения "Азов"* противника была сорвана в районе Торского выступа. В ходе боя подразделения националистов понесли потери в личном составе. Кроме того, были уничтожены танк Т-72 и боевая машина пехоты БМП-1.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты САУ "Акация" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

* – запрещенная в России террористическая организация