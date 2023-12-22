Минобороны: российские войска пресекли удары ВСУ по населенным пунктам левобережья Днепра

Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих, пять лодок, пять орудий и минометов.

Вооруженные силы России пресекли удары украинских войск по населенным пунктам левобережья Днепра. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Российские подразделения вели контрбатарейную борьбу для пресечения ударов противника. Они также уничтожили живую силу, технику и объекты ВСУ. Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих, пять лодок, пять орудий и минометов, одна станция артиллерийской разведки.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы минометов 2Б11.

Видео: Минобороны России