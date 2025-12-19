Передовые подразделения группировки "Днепр" находится на удалении 12-14 км от южных и юго-восточных окраин Запорожской области. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Генерал посетил с инспекционной проверкой район базирования группировки войск "Запад", расположенного в зоне специальной военной операции. Оперативные кадры опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Представители "Центральной" группировки сил наступают на добропольском оперативном направлении. В частности, сражения ведутся на территории населенных пунктов Гришино, Новый Донбасс и Белицкое.

Соединения группировки войск "Днепр" наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12-14 км от южных и юго-восточных окраин областного центра. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Бойцы "Западной" группировки войск ведут уличные бои в Кутьковке. Также военнослужащие развивают собственное наступление в направлении Ковалевки. Валерий Герасимов подчеркнул, что "Запад" активен на широком фронте в полосе своей ответственности. Известно, что сейчас соединения 6-й армии наступают на запад в общем направлении на Лозовую Первую. Также российские военнослужащие уничтожают на восточном берегу реки Оскол окруженные формирования армии киевского режима. Задачу выполняют представители 1-й танковой армии. Бойцы также ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, а на территории национального парка "Святые горы" продолжается уничтожение ВСУ.

ВС РФ освободили населенный пункт Новояковлевка Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России