Задача выполнена бойцами "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие от 27 января освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Новояковлевка, расположенный на территории Запорожской области. Благодаря успешным наступательным шагам в зоне специальной военной операции боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Задача реализовала силами группировки войск "Днепр". Бойцы уничтожили на оперативном направлении у противника порядка 40 человек личного состава убитыми и ранеными, девять единиц автомобильной техники, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и склад с горючим.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области. пресс-служба Минобороны России

Герасимов сообщил об освобождении Купянска-Узлового.

