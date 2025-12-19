Генерал проинспектировал позиции "Запада" на СВО.

Бойцы "Западной" группировки войск освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины город Купянск-Узловой. Соответствующее заявление сделал начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Генерал посетил с рабочей проверкой район базирования группировки войск "Запад", расположенного в зоне специальной военной операции. Оперативные кадры опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Высокопоставленный военнослужащий заметил, что сейчас проводится проверка и зачистка территории, включая городские кварталы. Дополнительно войска успешно развивают наступление на рубцовском и краснолиманском направлении СВО, а также, завершают освобождение таких населенных пунктов, как Дробышево, Яровая и Сосновое. Там свыше 90 процентов жилой настройки остаются под контролем ВС РФ.

Ведутся боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушковка. В целом в блокированном районе, а это участок местности размером 4 на 6 километров, остается до 800 военнослужащих украинских подразделений. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

В настоящее время известно, что порядка 800 бойцов армии киевского режима остаются заперты в заблокированном районе у города Купянска.

Фото и видео: Минобороны России