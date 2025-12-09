Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии "Центральной" группировки войск на днепропетровском направлении СВО.

Начальник генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил с проверкой передовой пункт управления общевойскового объединения, расположенного в зоне специальной военной операции. Оперативные кадры опубликовали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. Генерал заметил, что после освобождения города Красноармейск соединениями и воинскими частями 2-й армии ключевой задачей для "Центральной" группировки сил остается зачистка остатков бойцов ВСУ, которые сейчас окружены в Димитрове.

Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях... главной задачей группировки войск "Центр" является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ

Военачальник добавил, что в настоящее время продолжается уничтожение вооруженных формирований армии киевского режима, заблокированных на территории Димитрова. Валерий Герасимов уточнил, что задачей занимается на специальной военной операции по днепропетровскому направлению пятая отдельная мотострелковая бригада 51-й армии ВС РФ. В настоящее время также известно, что из освобожденного из-под контроля ВСУ города Красноармейска в безопасные территории удалось эвакуировать более 200 местных жителей. Сейчас в самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь гражданам.

ВС РФ освободили Червоное и Новоданиловку в ходе СВО.

Фото и видео: Минобороны России