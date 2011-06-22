Задача выполнена бойцами "Днепра" и "Южной" группировок войск в ДНР и Запорожье.

Российские военнослужащие от 8 декабря 2025 года освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт Червоное, находящийся на территории Донецкой народной республики, а также Новоданиловку в Запорожской области. Во время успешных наступательных действий боевые подразделения ВС РФ продвинулись в глубину обороны армии киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями группировок войск "Днепр " и "Юг".



"Южная" группировка сил нанеслапоражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка в ДНР.

ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств. пресс-служба Минобороны России

"Днепром" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ, расположившихся вблизи Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки и Никольского. Дополнительно были ликвидированы до 40 человек личного состава противника убитыми и ранеными, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), артиллерийское орудие и склад с горючим топливом.

Фото: Минобороны России