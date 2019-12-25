Минобороны требует от завода "Волна" свыше 173 млн рублей

Завод снова под ударом из-за задержек гособоронзаказа на миллионы рублей.

Арбитражный суд Москвы рассматривает три новых иска, поданных Министерством обороны Российской Федерации к акционерному обществу "НПО "Завод "Волна"". Общая сумма заявленных требований составляет 99,8 млн рублей. Предприятие специализируется на выпуске систем связи и телефонии, которые применяются как в оборонной сфере, так и в судостроении. Об этом пишет МК.

Ранее в текущем году компания проиграла два судебных спора на общую сумму 73,9 млн рублей. С учётом новых исков совокупный объём претензий к предприятию достиг 173,7 млн рублей. Все разбирательства связаны с нарушением сроков исполнения обязательств по гособоронзаказу. Два из новых дел пока не рассматриваются по существу. Один иск касается задержки поставки оборудования на 1 год и 2 месяца по контракту, заключённому в июле 2022 года, стоимость которого составляет 118,5 млн рублей.

По другому контракту стоимостью 118,7 млн рублей выявлена просрочка поставки на 11 месяцев. В суде представители предприятия заявили, что "план-график выполнения государственного контракта позволяет сдвигать сроки поставки, поскольку график носит ознакомительный характер". Арбитраж не принял этот довод, указав, что он направлен на уклонение от обязанности уплатить неустойку.

В обоснование своей позиции представители завода утверждали, что контракт был заключён с предприятием как с единственным поставщиком, что исключало возможность отказа. Судья отметил, что включение компании в реестр единственных поставщиков стало следствием её собственного решения.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан рецидивист, ограбивший дом под Петербургом на 415 тыс. рублей. Он, разбив окно, проник в подсобное помещение на Корабельной улице.

Фото: Piter.TV