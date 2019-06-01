Минобороны: расчеты САУ "Акация" уничтожили опорный пункт с личным составом ВСУ на Краснолиманском направлении

Для корректировки попаданий используются данные с беспилотных летательных аппаратов.

Расчеты САУ "Акация" уничтожили опорный пункт с личным составом украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие выполняют ежедневные задачи по огневому поражению противника. Артиллеристы получают координаты позиций от разведывательных подразделений, после чего совершили серию выстрелов с закрытых огневых позиций по указанным целям. Для корректировки попаданий используются данные с беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщали, что ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в".

Видео: Минобороны России