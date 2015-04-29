ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в"

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошло успешно.

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пуск ракеты-носителя состоялся утром 27 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошло успешно. Также в военном ведомстве отметили, что с аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России