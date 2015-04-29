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ВКС России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в"

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Выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошло успешно.

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пуск ракеты-носителя состоялся утром 27 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошло успешно. Также в военном ведомстве отметили, что с аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, пуск ракеты-носителя, союз-2 1в
Категории: Лента новостей, Новости России,

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