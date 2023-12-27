Минобороны: российские войска отразили три контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

Общие потери противника составили до 25 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили три контратаки штурмовых групп украинских войск на Купянском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Контратаки штурмовых групп мотопехотной и механизированных бригад противника были отражены в ходе ведения активной обороны в районе Синьковки. Украинские войска были вынуждены отойти в южном и юго-западном направлениях.

Кроме того, российские войска нанесли шесть ракетно-бомбовых ударов по пунктам временной дислокации двух бригад и подразделениям территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Берестовое. Общие потери противника составили до 25 военнослужащих, танк Т-64, САУ 2С3 "Акация" и три автомобиля.

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Видео: Минобороны России