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Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г"

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Боевые действия выполняются на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Торнадо-Г" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты РСЗО наносят удар по позициям украинских войск. Боевые действия выполняются на Купянском направлении. По словам командира батареи с позывным "Монолит", в выполнении задачи все решает скорость ее выполнения. Он подчеркнул, что расчет способен поражать различные цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты FPV-дронов уничтожили до двух отделений ВСУ на Артемовском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо торнадо-г
Категории: Лента новостей, Новости России,

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