Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г"

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Торнадо-Г" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах расчеты РСЗО наносят удар по позициям украинских войск. Боевые действия выполняются на Купянском направлении. По словам командира батареи с позывным "Монолит", в выполнении задачи все решает скорость ее выполнения. Он подчеркнул, что расчет способен поражать различные цели.
Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты FPV-дронов уничтожили до двух отделений ВСУ на Артемовском направлении.
Видео: Минобороны России
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