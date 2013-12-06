Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г"

Боевые действия выполняются на Купянском направлении.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Торнадо-Г" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчеты РСЗО наносят удар по позициям украинских войск. Боевые действия выполняются на Купянском направлении. По словам командира батареи с позывным "Монолит", в выполнении задачи все решает скорость ее выполнения. Он подчеркнул, что расчет способен поражать различные цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты FPV-дронов уничтожили до двух отделений ВСУ на Артемовском направлении.

Видео: Минобороны России