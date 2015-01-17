Минобороны: расчеты FPV-дронов уничтожили до двух отделений ВСУ на Артемовском направлении

После выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил свою стартовую позицию.

Расчеты FPV-дронов ивановских десантников уничтожили до двух отделений украинских войск на Артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что первый удар нанесли по личному составу ВСУ в укрытии. Повторным ударом расчета беспилотной авиации были уничтожены несколько украинских военных. Всего противник потерял до двух отделений пехоты ВСУ. После выполнения боевой задачи расчет оперативно сменил свою стартовую позицию.

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Видео: Минобороны России