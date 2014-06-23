Он подчеркнул, что патриотический настрой и сплоченность стали надежной опорой бойцов.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал поддержку спецоперации жителями России беспрецедентной. Об этом он заявил на итоговом тематическом селекторном совещании.

По словам Шойгу, помощь со стороны гражданского общества была не менее значимой для российской армии. Он подчеркнул, что патриотический настрой и сплоченность стали надежной опорой бойцов спецоперации.

Именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что российские военные выполнили главную цель года, сорвав контрнаступление ВСУ.

Видео: Минобороны России