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Шойгу: российские военные выполнили главную цель года, сорвав контрнаступление ВСУ

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По его словам, задача была успешно выполнена благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам.

Вооруженные силы России выполнили главную цель года, сорвав контрнаступление украинских войск. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании.

По его словам, основные усилия российской армии в уходящем году были сосредоточены на достижении целей спецоперации. Он назвал срыв контрнаступления главной задачей. Шойгу отметил, что задача была успешно выполнена благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов. Глава Минобороны высоко оценил работу руководства и личного состава военного ведомства.

Ранее Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, контрнаступление всу, минобороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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