По его словам, опыт спецоперации показал способность войск "адекватно и оперативно" реагировать на действия противника.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал российскую армию самой боеспособной в мире. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, российская армия имеет передовое вооружение, которое было проверено в боевых условиях. Шойгу подчеркнул, что опыт спецоперации показал способность войск "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого современного противника. Также глава Минобороны заявил, что боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих.

Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Путин заявил, что российские войска владеют инициативой.

Видео: Минобороны России