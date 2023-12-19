Путин: российские войска владеют инициативой

По его словам, армия улучшает свои позиции там, где это необходимо.

Вооруженные силы России владеют инициативой на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства отметил, что российские войска делают то, что считают нужным. Он также подчеркнул, что армия улучшает свои позиции там, где это необходимо.

Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается.

Видео: kremlin.ru