Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Краснолиманском направлении

Средствами ПВО уничтожены 23 беспилотника в районах населенных пунктов Кременная и Калиновка.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение живой силе и технике механизированной и воздушно-десантной бригад противника нанесли в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины и четыре автомобиля. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 23 беспилотника в районах населенных пунктов Кременная и Калиновка (ЛНР).

Ранее Минобороны сообщило о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке.

Видео: Минобороны России