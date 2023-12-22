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Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Краснолиманском направлении

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Средствами ПВО уничтожены 23 беспилотника в районах населенных пунктов Кременная и Калиновка.

Вооруженные силы России нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение живой силе и технике механизированной и воздушно-десантной бригад противника нанесли в районах Ямполовки и Червоной Дибровы. Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины и четыре автомобиля. Кроме того, средствами ПВО уничтожены 23 беспилотника в районах населенных пунктов Кременная и Калиновка (ЛНР).

Ранее Минобороны сообщило о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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