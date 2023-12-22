Минобороны сообщило о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке

На административных зданиях завода водружены российские флаги.

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении российскими войсками коксохимического завода в Авдеевке.

На административных зданиях завода водружены российские флаги. Территорию предприятия под полный контроль взяли военнослужащие группировки войск "Запад". Также в военном ведомстве сообщили, что подразделения украинских войск продолжают отступление.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска пресекли попытки ВСУ провести ротации на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России