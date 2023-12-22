Минобороны: российские войска пресекли попытки ВСУ провести ротации на Южно-Донецком направлении

Потери противника составили более 170 военнослужащих.

Вооруженные силы России пресекли попытки украинских войск провести ротации на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Попытки противника провести ротации на передовых позициях были пресечены в районах Старомайорского, Приютного и Луговского. Кроме того, российские войска улучшили тактическое положение на данном направлении. Ударами бомбардировочной авиации поражены опорные пункты и места скопления живой сил двух бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Старомайорского. Потери противника составили более 170 военнослужащих.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России