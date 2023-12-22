Минобороны: российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ на Краснолиманском направлении

Потери противника составили около 315 военнослужащих.

Вооруженые силы России нанесли поражение живой силе и технике украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центраа группировки "Центр" Александр Савчук.

Поражение живой силе и технике двух механизированных бригад противника нанесли при поддержке артиллерии в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское. Потери ВСУ составили около 315 военнослужащих. Также на данном направлении были уничтожены четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и 152-мм самоходная пушка "Гиацинт-С".

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России