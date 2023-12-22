Минобороны: российская авиация поразила живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Российская авиация поразила живую силу и бронетехнику украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар по позициям ВСУ производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Российские летчики поразили цели с максимально близкого расстояния. После выполнения боевой задачи экипажи совершили противоракетный маневр с дальнейшим возвращением на точку базирования.

Ранее в Минобороны сообщили, что Су-25 нанесли удар по замаскированной технике ВСУ на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России