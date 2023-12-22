Летчики штурмовой авиации ликвидировали объекты ВСУ на СВО.

Российские штурмовые самолеты Су-25 совершили воздушный удар ракетами по замаскированной живой силе и технике войск Вооруженных сил Украины на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что в целях противодействия возможным пускам переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника летчики выполнили маневр "змейка" с одновременным отстрелом ложных тепловых целей. Далее пилоты направились на аэродром базирования.

Экипажи выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами. Удар корректировали передовые авиационные наводчики. По докладу передовых авиационных наводчиков цель была успешно поражена. пресс-служба Минобороны РФ

На краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 305 военнослужащих.

Фото и видео: Минобороны России