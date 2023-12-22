Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские подразделения "Центральной" группировки войск на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении продолжают выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 16 февраля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Офицер уточнил, что вблизи Торского участка удалось нанести поражение штурмовым группам 98-го механизированного батальона при 60-й бригаде Вооруженных сил Украины. Поручение руководства выполнено при поддержке артиллерии.

В районе Червонодибровского участка огнём артиллерии российской группировки поражены две штурмовые группы 63-й механизированной бригады. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

За минувший день военнослужащие нанесли огневое поражение по 140 целям противника, из которых более 100 районов скопления техники, живой силы и порядка 30 позиций полевой артиллерии. ВСУ лишились до 305 человек личного состава, самоходной артиллерийской установки "Краб" польского производства, четырех единиц автомобильной техники, гаубицы Д-30, 15 бронированных машин, включая БМП "Брэдли" американского изготовления.

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Фото и видео: Минобороны России